بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب 179 ألف يورو بالمطار

بالصور​- وزير الثقافة: مصر من أقدم الدول إلا أنها شابة بشبابها

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين، محاولة تهريب 179 ألف يورو مع راكب، فور وصوله من إيطاليا أخفاها داخل حقيبته، مخالفا قانون حيازة النقد الأجنبى بصحبة الركاب، وجرى مصادرة الأموال وإحالته للنيابة.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 792، والقادمة من روما، اشتبه محمد خيرى مدير الجمرك فى راكب مصري يحمل حقيبة "هاندباج"، وتم تشكيل لجنة برئاسة مجدى أحمد مدير الحركة وحازم ياسين رئيس قسم الجمارك، وتبين وجود 10 "أظرف ورقية ملفوفة" بورق الكربون المضاد للأشعة بقاع الحقيبة، بها مبلغ 179 ألف يورو بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وأمر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 106 لسنة 2017 وتسليم الراكب مبلغ 10 آلاف يورو المسموح بها قانونا.