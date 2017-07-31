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اليابان وأمريكا تتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

اليابان وأمريكا تتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع

05:54 ص الإثنين 31 يوليه 2017

اليابان وأمريكا تتفقان على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية

طوكيو- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ، خلال محادثة هاتفية، على أن البلدين يحتاجان إلى اتخاذ إجراء جديد لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وذلك عقب اطلاق بيونجيانج لصاروخ باليستى عابر للقارات للمرة الثانية.

وقال آبي للصحفيين اليوم الإثنين عقب المحادثة الهاتفية: "اتفقت تماما مع الرئيس ترامب على التسليم بأننا يجب أن نتخذ المزيد من الاجراءات".

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت متأخر من يوم الجمعة صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، ويقول خبراء إن بيونجيانج أصبح لديها حاليا القدرة على ضرب مدن أمريكية كبرى.

وقال رئيس الوزراء: "لقد بذلنا جهودا متكررة لحل قضية كوريا الشمالية بصورة سلمية، عن طريق التنسيق بين اليابان والولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي لكن كوريا الشمالية تجاهلت كل هذه الجهود وصعدت الوضع من جانب واحد".

وأضاف آبي أن "الصين وروسيا وبقية المجتمع الدولي يجب عليهم أن يتعاملوا بجدية مع هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وأن يكثفوا من ضغوطهم".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، كويتشى هاجيودا، إن آبي وترامب اتفقا على أهمية بكين وموسكو في إجبار بيونجيانج على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ووفقا لرئيس الوزراء الياباني، فإن ترامب تعهد "باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية اليابان".

وقال آبي: "في ظل التماسك القوي بين اليابان والولايات المتحدة، سنتخذ اجراءات ملموسة لتعزيز قدراتنا الدفاعية ونبذل كل ما في وسعنا لضمان أمن المواطنين من تهديد كوريا الشمالية".

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