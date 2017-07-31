«جاب ورا».. 4 منشورات حذفهم عمرو مصطفى بعد هجوم الجمهور عليه

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يستخدم الملحن عمرو مصطفى، حسابه على موقع "فيس بوك"، منبرًا لتصويب صفعات الهجوم على زملائه من الفنانين والمشاهير، كما لا يتورع مواصلة الهجوم عليهم من خلال لقاءاته التلفزيونية، ولكن سرعان ما يتراجع الملحن الشهير عن هجومه ذلك، ويقوم بمسح المنشورات على صفحته الشخصية، اتقاءً لشر جمهور الفنان الذي تناوله بالنقد اللاذع أو التطاول.

في التقرير التالي يرصد لم "التحرير لايف" 4 منشورات حذفها المحلن عمرو مصطفى بعد نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

حسين الجسمي

في ديسمبر من عام 2014، شنت الصفحة الرسمية للملحن عمرو مصطفى، على موقع "فيس بوك"، هجومًا على المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، من خلال منشور، وذلك لعدم ذكر اسم الملحن في الحلقة الأخيرة من برنامج "Arab Idol" والذي حلّ فيها الجسمي ضيفاً وقام بغناء أغنية "بشرة خير"، والتي هي من ألحان عمرو.

وجاءت الرسالة موجهة للمطرب الإماراتي على النحو التالي: "هل من الاحترام إن حسين الجسمي لم يذكر اسم ملحن الأغنيه الأكثر شهرة في تاريخه في أرب أيدل.. هل من الاحترام أن تتناسي من فضلك على ولاد بلده، هل من الاحترام أن تأخذ جميع الحقوق المادية لأغنيه لوحدك فقط وتقدر بالملايين، عزيزي حسين الجسمي آخر مره، هاشرح الأمر قريب كي لا ينخدع الجميع"، لكن بعدها بفترة وجيزة استدرك الملحن الأمر وقام بكتابة اعتذار للمطرب حسين الجسمي جاء فيه: "تم حذف الأدمن الذي نشر بوست حسين الجسمي، تعتذر إدارة الصفحة عن البوست".

عمرو دياب

تعرض "مصطفى" لهجوم حاد بعدما أكد على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أنه لا يريد العمل مجددًا مع "الهضبة" عمرو دياب، وكتب: "ورحمة أبويا أنا لا عايز أشتغل مع عمرو دياب تاني ولا فارق معايا عمرو دياب، ولا عايز أجيب سيرته في برنامج تاني لولا المعدين المتخلفين اللي بيحاولوا يقحموا اسمه معايا في جملة مفيدة، خلصنا بقى مرحلة وعدت"، متابعًا: "أقسم بالله العظيم لو دفعلي مليون جنيه في اللحن ما هشتغل معاه تاني، وعشان ترتاحو اللي هيجيب سيرته في أي برنامج مستضفني هسيب البرنامج وأقوم".

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أما عن الإهانة الشديدة التي لم يسلم عمرو من جمهور الهضبة بسببها فكانت عندما قال أنه صنع تاريخ عمرو دياب، حيث كتب قائلا: "فيه إيه عملتله تاريخ وخلصنا لو بتحبوه أوي قولوله ميغنيش أغانيا أو شيلوها من اليوتيوب ومتسمعوهاش تاني عقابًا ليا"، ولم يتحمل الهجوم عليه من جمهور "الهضبة" فاضطر إلى حذف المنشور سريعًا.

شيرين

من المعروف أن علاقة الملحن الشهير بالمطربة شيرين تعاني من الاضطرابات، ويتضح ذلك من الهجوم الإعلامي المتبادل بينهما على شاشات التلفزيون، ولكن حينما تحول إلى صفحته الشخصية، وقف له جمهور شيرين بالمرصاد، وأرغموه على حذف منشوره المسيء له، والذي جاء فيه: "فعلا الإنسان لما بيكون طيب مع الأصوات الجديدة، لما بتكبر بتفتكر إنها وصلت وبتتجاوز حدودها، بس أنا مش هرد، أنا بس هقولك افتكري ريحة رجلك لما كنت عند الشاعر بهاء الدين محمد، ونصر محروس، واتحايلوا عليا علشان أسمع صوتك".

وأضاف، في وصلة سباب: "وبعد كده قالولي ممكن توصلها بس في طريقك لعباس العقاد، وسعتها رحت غسلت العربية من الريحة"، بحسب تعبيره، وبعد دقائق اضطر عمرو مصطفى لحذف ما كتبه وقال: " أنا قولت أفكرك بس أخلاقي تمنعني أني انزل المستوى المنحط، وتم حذف البوست".

وللمرة الثانية هاجم عمرو مصطفى، المطربة المصرية شيرين مؤخرا بسبب تأكيدها خلال وجودها في مهرجان قرطاج على إهانتها لعمرو دياب قبل شهور قليلة في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، فقال: "إنه عندما يظهر في أي برنامج خارج مصر يحرص على ألا يخطئ أو يُعيب في أبناء بلده، ويحافظ على صورتهم، خصوصًا إذا كان المذيع أو الصحفي غير مصري".

وأضاف موجهًا كلامه لشيرين دون ذكر اسمها، ليقول إن خروج فنانة وسبّها لفنان يقف أمام تيار الفن الهابط الذي نشرته هي في بداية مشوارها الفني، وحاول هو وآخرون انتشالها منه أمر مؤسف، ولكن يبدو أن عمرو مصطفى جاءته تعليقات من جمهوره يطالبوه فيها بحذف كلامه عن شيرين عبد الوهاب، وعدم التدخّل وتجديد الخلافات بينه وبينها، ليقوم بالفعل بحذف المنشور.