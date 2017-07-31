جنود أتراك يعتدون بالضرب المبرح على شباب سوريين (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت هيئة رئاسة الأركان التركية، توقيفها عددا من الجنود الأتراك بعد قيامهم بضرب وإهانة عدد من اللاجئين السوريين على الحدود، بينما كانوا يحاولون العبور إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وفي بيان صادر عنها بهذا الخصوص، حسبما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أكدت الأركان التركية، مساء أمس الأحد، رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات، وأنها أوقفت الجنود على الفور، ليتم بحقهم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

ولفتت الأركان إلى أن السوريين الأربعة أُعيدوا إلى الأراضي السورية، حسب القانون التركي، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم والتأكد من حالتهم الصحية. بحسب "ترك برس".

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، يعود تاريخ تصويره إلى يوم الجمعة الماضي، حصد الكثير من الإدانات من الناشطين الأتراك والعرب.

ويظهر في الفيديو بضعة جنود أتراك يقومون بضرب وإهانة وشتم 4 شبان سوريين، ويسألونهم عن سبب القدوم إلى تركيا، ويدفعونهم للعودة إلى الأراضي السورية، ويتوعدونهم بالعقاب الشديد في حال محاولتهم العبور مرة أخرى إلى تركيا.