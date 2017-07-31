معتز عبد الفتاح: البيت للزوجة وليس للرجل.. وهي مش ضيفة في منزلها

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرة، إن الله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة وليس الرجل، رغم أنا المنزل يملكه الرجل ماليًا.

وأضاف عبدالفتاح خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الراجل يملك ماديًا ولكن المرأة تملكه معنويًا فهو الأساس بالنسبة لها وإن كانت مشغولة في أمور أخرى»، موجهًا حديثه إلى الرجال بقوله: «لا تتعمدوا إشعارها بأن ضيفه لأنها ليست كذلك، ومن يفكر بفعل ذلك عليه أن يلغي فكرة الزواج من عقله».

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وتابع عبدالفتاح: «في أمور الطلاق أيضًا نسب الله عز وجل، وطالب بعدم إخراجهم من بيوتهم في بعض الآيات، البيت للزوجة وليس للرجل».