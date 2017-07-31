أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

معتز عبد الفتاح: البيت للزوجة وليس للرجل.. وهي مش ضيفة في منزلها

Google+ Print
معتز عبد الفتاح: البيت للزوجة وليس للرجل.. وهي مش ضيفة في منزلها معتز عبد الفتاح: البيت للزوجة وليس للرجل.. وهي مش ضيفة في منزلها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرة، إن الله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة وليس الرجل، رغم أنا المنزل يملكه الرجل ماليًا.

وأضاف عبدالفتاح خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الراجل يملك ماديًا ولكن المرأة تملكه معنويًا فهو الأساس بالنسبة لها وإن كانت مشغولة في أمور أخرى»، موجهًا حديثه إلى الرجال بقوله: «لا تتعمدوا إشعارها بأن ضيفه لأنها ليست كذلك، ومن يفكر بفعل ذلك عليه أن يلغي فكرة الزواج من عقله».

شاهد أيضا

وتابع عبدالفتاح: «في أمور الطلاق أيضًا نسب الله عز وجل، وطالب بعدم إخراجهم من بيوتهم في بعض الآيات، البيت للزوجة وليس للرجل».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي