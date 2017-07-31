أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شادي للجنة الأولمبية: طاهر ناجح باكتساح.. «مجلسكم هو اللي مُعين»

Google+ Print
شادي للجنة الأولمبية: طاهر ناجح باكتساح.. «مجلسكم هو اللي مُعين» شادي للجنة الأولمبية: طاهر ناجح باكتساح.. «مجلسكم هو اللي مُعين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، اللجنة الأولمبية بسبب اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها عقب صدور قانون الرياضة، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بإعطاء درس للجميع والحضور لاعتماد اللائحة.

وفتح «شادي» النار على اللجنة الأولمبية، خلال حلقة الأحد من برنامج «الكرة والجماهير»، قائلًا «لماذا كل هذا التعنت أمام الأهلي، «عايز تبقى واصى على الأندية، بس الأهلي مش هيبقى فيه الكلام ده، عايزين الناس كلها تفقد وعيها بس الفكرة دي انتهت».

ووجه مدافع اللقعة الحمراء، حديثه للجنة الأولمبية: «حضرتك اللي مُعين، مجلس إدارة النادي الأهلي جاى باكتساح، وكلنا عارفين ليه اتقال عليه مُعين».

شاهد أيضا

وتابع، «في يوم من الأيام هتقولوا إن كان فيه مذيع ولاعب سابق في الأهلي قالنا، إن الكلام ده مكانش بيحصل في النادي طول تاريخه، وهيبقى من العار فرض الوصاية عليه».

   

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام