شادي للجنة الأولمبية: طاهر ناجح باكتساح.. «مجلسكم هو اللي مُعين»

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انتقد شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، اللجنة الأولمبية بسبب اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها عقب صدور قانون الرياضة، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بإعطاء درس للجميع والحضور لاعتماد اللائحة.

وفتح «شادي» النار على اللجنة الأولمبية، خلال حلقة الأحد من برنامج «الكرة والجماهير»، قائلًا «لماذا كل هذا التعنت أمام الأهلي، «عايز تبقى واصى على الأندية، بس الأهلي مش هيبقى فيه الكلام ده، عايزين الناس كلها تفقد وعيها بس الفكرة دي انتهت».

ووجه مدافع اللقعة الحمراء، حديثه للجنة الأولمبية: «حضرتك اللي مُعين، مجلس إدارة النادي الأهلي جاى باكتساح، وكلنا عارفين ليه اتقال عليه مُعين».

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وتابع، «في يوم من الأيام هتقولوا إن كان فيه مذيع ولاعب سابق في الأهلي قالنا، إن الكلام ده مكانش بيحصل في النادي طول تاريخه، وهيبقى من العار فرض الوصاية عليه».