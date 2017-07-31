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عضو المصري يهدد باستقالة جماعية.. «أهلا بالأهلي في بورسعيد» (فيديو)

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عضو المصري يهدد باستقالة جماعية.. «أهلا بالأهلي في بورسعيد» (فيديو) عضو المصري يهدد باستقالة جماعية.. «أهلا بالأهلي في بورسعيد» (فيديو)

التحرير

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قال علي الطرابيلي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه يطالب بلعب مبارياته على « بورسعيد» منذ عام ونصف، وحصل على وعود بتحقيق ذلك في حالة تأهل الفريق للأدوار النهائي في بطولة الكونفدرالية قبل الخروج منها.

وشدد «الطرابيلي»، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، على أنه في حالة استمرار مجلس النادي الحالي في منصبه، وتم رفض خوض الفريق مبارياته على «ستاد بورسعيد»، سيتقدم باستقالة جماعية.

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وأضاف، أن ناديه يرحب باستضافة جميع الأندية على «ستاد بورسعيد»، ومن ضمنها النادي الأهلي، بدءًا من الغد إذا رغب في ذلك.

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التحرير

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