السيد حمدي: أجمل فتراتي في بتروجيت.. وهذا رأيي في أزمة متعب (فيديو)

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أكد السيد حمدي، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن مشاركة عماد متعب، مهاجم النادي الأحمر، في المباريات أمر يخص الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وحده وفقًا لرؤيته الفنية.

وأضاف «حمدي»، خلال لقائه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن «متعب» يظهر بشكل مؤثر في كل المباريات التي يشارك بها، ولا يطالب سوى بالحصول على فرصته في المشاركة مثل أي لاعب دون النظر لاسمه، بينما اختيار التشكيل أيضًا هو حق أصيل للمدير الفني.

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وعن مسيرته الكروية، أشار إلى أن فترته مع بتروجيت هى الأجمل، موضحًا أنها شهدت تألقه وانضمامه بعد ذلك للمنتخب الوطني، قبل الانتقال للنادي الأهلي.