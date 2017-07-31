نجم الأهلي السابق: «حسام غالي لسه عنده كتير»

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اختارعادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي السابق، حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، لمنحه جائزة خاصة على أدائه الجيد خلال البطولة العربية المقامة حاليًا في مصر.

وقال «عبد الرحمن»، في تصريحاته لقناة ON sport، إن «الكابيتانو» أعطى للأهلى أفضلية في البطولة وتسبب في تحسن أداء الفريق بعد غيابه عن هزيمة الفيصلي الأردني في الجولة الأولى، مؤكدًا أن اللاعب مازال أمامه الكثير ليقدمه للقلعة الحمراء: «حسام غالي لسه عنده كتير قوي».

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وأضاف اللاعب الدولي السابق، أن حسام غالي، وعماد متعب يجب أن يستمرا في الملاعب لأطول وقت ممكن للاستفادة من خبراتهما الكبيرة، معلقًا «إحنا عندنا كام حسام غالي وعماد متعب؟!».