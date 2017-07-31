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خبير سياسي: الإخوان بأجيالهم المختلفة يهيمنون على القرار القطري

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خبير سياسي: الإخوان بأجيالهم المختلفة يهيمنون على القرار القطري خبير سياسي: الإخوان بأجيالهم المختلفة يهيمنون على القرار القطري

التحرير

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قال  محمد عز العرب، خبير الشئون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية متواجدة  داخل  قطر منذ أكثر من 6 عقود، ومنتشرين في المؤسسات الدينية والثقافية والثقافية والقصر الأميري.

وأضاف خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن متخذي القرارات السياسية التي تشكل سياسة قطر يؤمنون بفكر الإخوان، مضيفًا: «معظم القطريين تعلم على يد الإخوان وتأثروا بفكرهم، وبالتالي الإخوان بأجيالهم المختلفة يهيمنون على القرار القطري».

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وذكر عز العرب أن قطر وتركيا كانتا تراهنان على تواجد الإخوان في الحكم في عدد من الدول العربية، ولكن مشروعهما انهار بعد خروجهم في الحكم، مؤكدًا أن قناة الجزيرة تحولت من قناة مهنية إلى سياسية بعد 2011، وبدأ ذلك مع صعود المشروع الإخوان في وتونس. 

واستطرد: «طوال السنوات الماضية كنا نرى توتر بين قطر والسعودية إلى أن تطور ووصل الأمر إلى حد التأمر المباشر من الدوحة ضد الرياض».

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التحرير

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