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مركز «الحق في الدواء» يكشف سبب زيادة أسعار الدواء

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مركز «الحق في الدواء» يكشف سبب زيادة أسعار الدواء مركز «الحق في الدواء» يكشف سبب زيادة أسعار الدواء

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قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إنه يعترض على مبدأ زيادة الدواء، وشكل إقرار الزيادة، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطة طويلة الأمد لأسعار الدواء.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «بتوقيت مصر»، أنه لأول مرة منذ الخمسينيات يحدث زيادة لأسعار الدواء 3 مرات خلال عام ونصف فقط، وعلى الرغم من ذلك هناك نواقص في الدواء.

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وأكد مدير مركز الحق في الدواء، أن السوق المصري جاذب لشركات الدواء بسبب ارتفاع عدد السكان، متابعًا: «مفيش شركة دواء بتخسر في مصر».

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التحرير

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