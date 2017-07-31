«الصيادلة»: بعض شركات الدواء طلبت تخفيض أسعار الدواء لعدم الإقبال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركات الأدوية اتفقت مع وزير الصحة على توفير الأدوية الناقصة في السوق بعد ارتفاع سعر الدولار، وكان عدد الأدوية الناقصة في هذه الفترة 2500 صنف، موضحُا أنه بالرغم من رفع سعر الدواء إلى أن عدد الأدوية الناقصة الآن من 800 لـ 1200 صنف.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أنه مع ثبات أسعار الدولار الفترة الأخيرة كان من الفترض أن توفر الشركات الدواء في السوق، وهذا لم يحدث، مشددًا على أن وزير الصحة مطالب الآن أن يضغط على الشركات لتوفير الدواء.

شاهد أيضا

وأكد نقيب الصيادلة، أن عدد قليل من الشركات يطلب زيادة سعر الدواء، على الرغم من أن أسعار الدولار ثابته، ولم ترتفع حتى يزيد الدواء مرة أخرة، لافتًا إلى أن أغلب شركات الدواء ويصل نسبتهم لـ90% لا تطالب بزيادة الأسعار، متابعًا: «بعض الشركات طلبت تخفيض أسعار بعض الأصناف لعدم الإقبال من المواطنين على الدواء».

وأردف: «المواطن دلوقتي بيروح الصيدلية يلاقي الدواء اللي كاتبه الطبيب بـ100 جنيه، وبيطالب الصيدلي يوفرله بديل رخيص».