"الصحفيين" توافق على نص تشريعي مقترح لعدم زيادة نسبة المتدربين بالصحف عن 5%

القاهرة- (أ ش أ):

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن المجلس وافق في اجتماعه أمس الأحد على تبني مقترح بتضمين التشريعات الصحفية المطروحة على البرلمان نصاً تشريعياً يضاف لشروط إصدار الصحف، ونصه كالتالي: "يشترط في الصحيفة القائمة وطالبة التصريح ألا يزيد عدد المتدربين فيها عن ٥٪ من طاقة العمل".

وأوضح عبد المجيد أن ذلك يضاعف الطلب على الصحفيين النقابيين، ويحول دون الاعتماد على المتدربين، ما يحسن فرص العمل ويضاعف الأجور، ويمثل حلاً جذرياً لأزمات البطالة والفصل التعسفي، واستبدال النقابيين بشباب متدربين بلا أجر.

وكان مجلس النقابة ناقش عدداً من مشكلات الزملاء الذين تعرضوا للفصل التعسفي بالصحف، وفوض المجلس نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، للتواصل مع رئيس تحرير اليوم السابع، فيما تشكلت لجنة تضم نقيب الصحفيين وأيمن عبد المجيد ومحمود كامل عضوا المجلس لحل أزمة الزملاء في مجلة أكتوبر.

وأوضح عبد المجيد، أنه من المقرر أن يرفق مجلس النقابة النص المقترح بالتعديلات المرسلة لمجلس النواب لتضمينها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة.