تخفيض مجموع القبول بمدارس التمريض لأبناء وسط سيناء ومد فترة القبول

العريش- (أ ش أ):

وافق اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، على تحديد أعداد المقبولين فى مدارس التمريض من أبناء الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، كما وافق على النزول بمجموع درجات القبول بالنسبة لأبناء وسط سيناء، علاوة على مد مواعيد القبول فى المدارس بالنسبة لأبناء الشيخ زويد ووسط سيناء لمدة أسبوع لاستكمال الأعداد المطلوبة.

وأعلن الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، أنه تم تحديد الطلاب المقبولين فى مدارس المحافظة، حيث يتم قبول 30 طالبا من البنين فى مدرسة التمريض فى الشيخ زويد بواقع 15 طالبا من أبناء الشيخ زويد ، 15 طالبا آخرين من أبناء رفح ، وبالنسبة للفتيات يتم قبول 30 طالبة منهن 15 طالبة من الشيخ زويد، و15 طالبة أخرى من رفح.

وبالنسبة للمتقدمين الى مدرسة التمريض بالحسنة بوسط سيناء، يتم قبول 30 طالبا وطالبة من أبناء وسط سيناء، بواقع 15 طالبا وطالبة من أبناء الحسنة، و 15 طالبا من أبناء نخل.

من جهة أخرى، تقرر النزول بالحد الأدنى للمجموع إلى 200 درجة بدلا من 265 درجة فى مدرسة الحسنة بالنسبة لأبناء وسط سيناء، وفتح باب القبول بها مرة أخرى لاستكمال الأعداد المطلوبة من أبناء وسط سيناء، مع اعادة فتح باب القبول بها مرة أخرى لاستكمال الأعداد المطلوبة بنفس شروط القبول من الإقامة، وكذا اعادة فتح باب القبول فى مدارس التمريض بالنسبة لفتيات رفح لاستكمال الأعداد المطلوبة وبنفس الشروط والمجموع.

كما تقرر اعادة فتح باب القبول بمدرستي التمريض بالحسنة والشيخ زويد لاستكمال الأعداد المطلوبة ولمدة أسبوع اعتبارا من الإثنين الموافق 31 يوليو.

يذكر أنه سبق تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم، ومنها: ألا يقل الحد الأدنى للمجموع فى الشهادة الاعدادية العامة عن 265 درجة، وأن يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية العامة الحديثة لغة انجليزية عن نفس العام ، على أن يكون المتقدم من نفس المحافظة، وأن يكون مقيما اقامة دائمة فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يقل السن عن 14.5 عاما فى أول أكتوبر القادم.

وقد أجريت اختبارات القبول للمتقدمين والمتقدمات خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاعداد المطلوبة لم تكتمل، مما أدى الى النزول بالمجموع بالنسبة لبعض المدارس ومد فترة التقديم لمدة أسبوع آخر.