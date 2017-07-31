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السيد حمدي: لم أحصل على حقي في الأهلي بعد رحيل البدري (فيديو)

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السيد حمدي: لم أحصل على حقي في الأهلي بعد رحيل البدري (فيديو) السيد حمدي: لم أحصل على حقي في الأهلي بعد رحيل البدري (فيديو)

التحرير

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قال السيد حمدي، مهاجم النادي الأهلي السابق، إنه لم يحصل على حقه كاملًا في المشاركة حينما كان لاعبًا في النادي الأحمر، خاصة بعد رحيل حسام البدري، عن تدريب الفريق.

وأضاف «حمدي»، خلال لقائه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أنه لا يعتبر نفسه تعرض للظلم، خاصة أن هناك وجهة نظر لكل مدرب، مؤكدًا أن رحيله عن القلعة الحمراء لم يكن قراره، معلقًا «فيه حد يبقى عايز يمشي من الأهلي، أنا مشجع أهلاوي ومستحيل آخد قرار زي ده، وكنت أتمنى أكمل».

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التحرير

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