حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تصعيد روسي على العقوبات الأمريكية واحتفالات بحرية في بطرسبرج، علاوة على استمرار الاحتجاجات في فنزويلا ضد الرئيس مادورو.

1- بوتين يأمر بطرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج اليوم (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدينا عدد كبير من الإجراءات التي يمكننا الرد بها على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وأمر بطرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من روسيا ردًا على تلك العقوبات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

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2- مايك بنس يصل إلى إستونيا

رئيس وزراء أستونيا في مباحثات مع مايك بنس اليوم (أ ف ب)

اجتمع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع قادة منطقة البلطيق في إستونيا، وذلك بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون للعقوبات ترك العلاقات الامريكية الروسية تقف على أرض مهتزة.

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3- احتجاجات حاشدة مع بدء انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في فنزويلا

احتجاجات حاشدة ضد رئيس فنزويلا بكاراكاس (أ ف ب)

تجمع أنصار المعارضة الرئيسية في فنزويلا في مظاهرة جماهيرية حاشدة في تقاطع طرق سريعة رئيسية في كاراكاس، فيما يجري التصويت في انتخابات مثيرة للجدل يخشى منتقدوها أن تتسبب في إقامة نظام ديكتاتوري في البلاد.

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4- كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز القدرات الدفاعية لسول وضواحيها

جانب من التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول (أ ف ب)

ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو أنه يعتزم تعزيز القدرات الدفاعية للمجال الجوي في سول وضواحيها من خلال تحسين قدرات صواريخ باتريوت في محاولة لمواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية.

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5- روسيا تحتفل بيوم البحرية بعرض عسكري

بارجة حربية روسية أثناء عرض عسكري اليوم (أ ف ب)

احتفلت روسيا بيوم البحرية الروسية، من خلال عرض عسكري بحري ضخم تستضيفه مدينة سان بطرسبورج الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء.

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