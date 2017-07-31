محمود كامل: فتح باب التقدم لمسابقة التفوق الصحفي السبت المقبل

كتبت- هاجر حسني:

قال محمود كامل، عضو اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن المجلس قرر فتح باب التقدم لمسابقة التفوق الصحفي السبت المقبل.

​وأضاف كامل في تصريحات صحفية، أن الاجتماع ناقش أزمة المواقع المحجوبة فضلًا عن أزمة صحفيي جريدة "البورصة وديلي نيوز".

وأشار كامل إلى أن وكيل النقابة خالد ميري، أكد أن شركة أخبار اليوم للاستثمار ستشرف على شركة "بيزنس نيوز" التابع لها الجريدتين وتقوم بفك الحساب لصرف الصحفيين رواتبهم بعد قرار التحفظ على الشركة خلال أسبوعين.

وأوضح كامل أن المجلس قرر مخاطبة رئيس تحرير الوطن محمود مسلم ورئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح الجبالي بشأن الصحفيين المفصولين بالجريدة، كما تقرر التفاوض مع رئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح بشأن ماتداول عن أزمة إجبار 4 صحفيين على إجازة بدون راتب لكتابتهم آرائهم السياسية على فيسبوك، كما ناقش المجلس شكاوى من صحفي مجله أكتوبر.

وقرر المجلس إصدار بيان شديد اللهجة لرئيس نادي الزمالك بعد منعه الصحفيين دخول النادي وتحريك دعاوى قديمة ضد الصحفيين رغم تنازل مرتضى عنها في 2014، بحسب قوله.