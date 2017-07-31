بالصور - ثقافة أسوان تكرم محمود فضل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية

أسوان - إيهاب عمران :

نظمت محافظة أسوان، مساء أمس الأحد، حفلا لتكريم الباحث محمود أحمد فضل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في الدراسات الاجتماعية عن كتاب "العديد في أسوان"، بحضور المحافظ اللواء مجدي حجازي، ومدير عام ثقافة أسوان محمد إدريس، ومدير قصر ثقافة أسوان نجوى أحمد، ولفيف من الأدباء والشعراء بالمحافظة، وأسرة المحتفى به.

وأعرب اللواء مجدي حجازي، خلال الاحتفالية ، عن سعادته البالغة وفخره وكافة أبناء أسوان لتكريم أحد أبنائها الباحث محمود فضل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ؛ تكريمًا لجهوده المتميزة في إثراء الحياة الأدبية والثقافية في المحافظة ومصر.

وقال إن الباحث محمود فضل يعتبر مثالا مشرفا للعمل والتفاني بجد وإخلاص لخدمة بلده ومجتمعه على أكمل وجه ، متمنيا له مزيدا من الإنجازات في خدمة قضايا الوطن.

واختُتِم حفل التكريم بإهداء محافظ أسوان درع المحافظة للباحث الفائز، كما قدم مدير عام الثقافة درع الثقافة له.

وتضمن الحفل أمسية شعرية شارك فيها شعراء أسوان ، منهم : حسن الأتلاتي، وعبده الشنهوري، ومحمد الليثي، وسيد عيسى، وعلية طلحة.

والباحث محمود أحمد فضل من مواليد يونيو 1954 من قرية بنبان قبلي بمركز دراو، حيث عمل باحثا بأطلس للمأثورات الشعبية.

وحصل على ليسانس الآثار المصرية عام 1978 من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في الفنون الشعبية للمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون عام 1992، وهو عضو باتحاد كتاب مصر، ومؤرخ في التراث والمأثورات الشعبية، وله كتابان : الأول "الأغنية الفلكلورية للمرأة المصرية" صدر عام 2002، والثاني "العديد في أسوان" عام 2015 ، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2017 من المجلس الأعلى للثقافة في مجال الدراسات الاجتماعية.

وأعرب فضل عن أمله في عمل موسوعتين : الأولى عن أسماء ومسميات قرى ومدن أسوان، والثانية عن الألفاظ والتغيرات الشعبية في أسوان.