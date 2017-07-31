طورائ في عزبة الشركة بأبو المطامير بسبب تسرب غاز

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شهدت منازل عزبة الشركة التابعة لبندر أبو المطامير بالبحيرة منذ قليل، حالة من الخوف بسبب تسرب غاز من الخط الموجود بالمنطقة ما أدى إلى حدوث حالة من القلق الكبير بين الأهالي.

وقال محمد حسن أحد أهالي عزبة الشركة إنهم أبلغوا المطافي والشركة الوطنية للغاز بأبو المطامير، ولم يتلقوا البلاغات فأبلغوا النجدة وتم إرسال المطافي وجارٍ قفل المحابس الخاصة بالمنطقة.

وأشار أيمن صلاح أحد الأهالي إلى أن رائحة الغاز تملأ الشوارع والأهالي في رعب خائفين من أي إشعال النيران في أي وقت لأن هذا التسريب من أكثر من مكان في الخط الرئيسى مطالبا بسرعة السيطرة على الموقف.

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وقالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إنها وجهت برفع حالة الطوارئ بالشركة الوطنية للغاز بعد بلاغ الأهالي بتسريب الغاز وتم الدفع بفريق ويتم الآن التعامل مع البلاغات المقدمة.

وأضافت المحفظ أنها طالبت من الشركة إعداد تقرير شامل عقب الانتهاء من التعامل مع البلاغات بأسباب هذا التسريب، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث ومحاسبة المسئولين عنه.