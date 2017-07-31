استجابة لـ«التحرير».. مياه الري تصل كفر الشيخ وتنقذ الأراضي من البوار

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قال المهندس السيد توفيق، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفرالشيخ، إنه توجه إلى القرى التي شملها موقع "التحرير" في تقريره بشأن عدم وصول مياه الري لها ما تسبب في بوار عدد من الأراضي الزراعية بها، للوقوف على حقيقة الوضع هناك وإيحاد حل للمشكلة.

وأضاف توفيق لـ "التحرير"، أن المياه بدأت في الوصول إلى هذه القرى ابتداء من اليوم وحتى ينتهي الدور المخصص لها، لافتا إلى أنه سيتابع ملف الري بنفسه وسيكون وسط الفلاحين.

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من جانبهم، توجه فلاحو سيدي سالم بالشكر إلى المسؤلين لاستجابتهم السريعة بعد أن غمرت المياه أراضيهم وأنقذت مزروعاتهم، آملين أن تحل باقي مشاكلهم بهذه السرعة.

وكان موقع "التحرير" نشر تقريرا بعنوان "بوار 40 ألف فدان في كفر الشيخ.. والأهالي: «عيالنا هتموت»" سلط فيه الضوء على مشكلة نقص مياه الري بكفرالشيخ عامة وسيدي سالم خاصة.