رئيس حي شرق شبرا عن بيع أرض نادي الكابلات: «هانفجر قنبلة قبل المزاد»

التحرير

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قالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنها حصلت على مستندات تثبت حق الدولة في ملكية أرض نادي الكابلات الكهربائية المصرية الرياضي، والمزمع بيعها عن طريق الشركة في مزاد علني في التاسع من أغسطس المقبل، مؤكدة أن المستندات ستقلب الدنيا رأسا على عقب وأنها "هاتفجر قنبلة قبل المزاد".

وأضافت لـ"التحرير" اليوم الأحد، أن هناك تداخلا بين أملاك شركة الكابلات وأملاك الدولة ولا بد من الحصول على حق الدولة والإبقاء على نادي الكابلات الذي يعد متنفسا لأهالي المنطقة، مشيرة إلى أنه ناد حكومي مشهر ولا يتبع جهة أو مؤسسة خاصة.

وأشارت إلى أن الحي أقام دعوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة لوقف المزاد كما قدمت الأوراق التي تثبت حق الدولة للمحافظ اللواء محمود عشماوي بجانب بلاغات للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا بشأن عملية البيع وإظهار الحقيقة للرأى العام.

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وكانت رئيس حي شرق شبرا الخيمة، حررت مذكرة ضد مجلس إدارة نادي الكابلات وأرسلتها، إلى قسم ثان شبرا الخيمة، لتحرير محضر ورفعها للنيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في عدة مخالفات، إلا أن القسم رفض تحرير المحضر واكتفى باستلام المذكرة، بحجة أن رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس نواب وهناك إجراءات يجب اتباعها.

ونظم عدد من المواطنين بشبرا وقفة احتجاجية، أول من أمس، رفضا لبيع أرض النادي بنظام المزاد العلني مؤكدين حقهم في امتلاك النادي الذي يخدم المنطقة ورفضهم الاستيلاء عليه لصالح أي كيان أو أفراد.