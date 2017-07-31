هل يكتفى «دعم مصر» برئاسة 16 لجنة فقط بدور الانعقاد الثالث؟

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محمد سليمان وأمين طه

كيف ينظر ائتلاف دعم مصر باعتباره ائتلاف الأغلبية لانتخابات اللجان النوعية المقرر إجراؤها بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر القادم، وهل سيسعي لزيادة عدد اللجان التي يرأسها، أم سيحافظ علي الـ16 لجنة التي ترأسها خلال دور الانعقاد الثاني.

عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، النائب جمال عبد العال، يقول إن الائتلاف لا يحب الاستئثار بكافة مناصب اللجان النوعية للبرلمان، لافتاً إلي أنه هناك تنسيقاً يتم مع الأحزاب الأخري الموجودة بالبرلمان، من أجل اختيار أفضل مجلس للجان سواء رئيس اللجنة، أو وكيليها، أو أمين السر.

واعتبر النائب أنه من الطبيعي أن يكون لائتلاف دعم مصر نواب يراهم أنهم الأصلح للمرحلة، ولكن ذلك لم يتم حسمه حتي الآن، ولن يتم حسمه إلا حينما تقترب الانتخابات، والتي ستكون في شهر أكتوبر المقبل.

وتابع: «دعم مصر سيقوم بتقييم كافة اللجان، اللجنة الناجحة ستكمل مهمتها، وإذا أراد أحد الترشح، ويري في نفسه أن قدراته أفضل من المتواجدين يتقدم، ويرشح نفسه، كما أنه من الممكن أن يقرر أي من المتواجدين عدم الاستمرار في منصبه».

رداً علي شمول ذلك التقييم اللجان الـ9 التي لا يرأسها الائتلاف، قال عبد العال إن الائتلاف لا يحب الاستئثار بكافة اللجان النوعية، وأن هناك تنسيقاً يتم مع أحزاب البرلمان الأخري علي بعض اللجان.

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عبد العال، وهو أحد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، يري أن وجود النواب بمجلس اللجنة النوعية، لا يعني أن ذلك منصب دائم لهم، إلا أنه لا يمكن القول حاليًا إن تلك اللجنة جيدة، وأخري غير جيدة، لأنه لكل وقت حديثه الخاص، خاصة أنه ما زال هناك 3 أشهر علي دور الانعقاد الثالث.

النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، والمكتب السياسي لـ«ائتلاف دعم مصر»، كشفت عن اجتماعًا للمكتب السياسي في بداية الأسبوع المقبل، للمناقشة حول اللجان النوعية داخل البرلمان، وأيضًا الموضوعات والقضايا علي الساحة السياسية والاجتماعية.

وأضافت عازر، أن الائتلاف سيسعي لتمكين الأكفاء خلال دور الانعقاد الثالث في لاختيار رؤساء اللجان سواء بالإبقاء علي الحالين أو سيدفع بوجوه جديدة، لافتةً إلى أنها ستتقدم لوكالة لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الثالث.

عازر أوضحت أن الائتلاف يسعي للتوسع في رئاسة لجان أخري، وأيضا يسعي لتمكين بعض الأحزاب الأخري، نظرًا لأنهم ذو كفاءة عالية.

وتابعت: «عدد من رؤساء اللجان أثبتوا كفاءتهم لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد المنتهي، مثل علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، وبهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويستحقوا أن يستكملوا عملهم في دور الانعقاد الثالث، بجانب أن هناك إجماعا وتوافقا عليهم من قبل أعضاء اللجنة».

نائبة دعم مصر أكدت أن الائتلاف دائمًا يسعي للأفضل، واللجان تعد مطبخ البرلمان، لذلك يعمل الائتلاف لصالح مصر لا لصالح أشخاص، وأن هناك لجانًا نوعية بالمجلس لم يخرج منها تقرير واحدًا وأخفقت في أداء دورها خلال دور الانعقاد المنتهي، ما يعني ضرورة إجراء تغيير بهيئة مكتبها-علي حد قولها.