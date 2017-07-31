العرب اليوم: اجتماع الدول المقاطعة في المنامة وهجوم ارهابي بالقطيف

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عناصر من قوات حفتر بليبيا واجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، علاوة على غارات للتحالف العربي على المتمردين في اليمن.

1- الدول الأربع تجدد تأكيدها حول شروط الحوار مع قطر

اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الارهاب في المنامة اليوم (أ ف ب)

أبدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، اليوم الأحد، استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ووقف نشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

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2- مقتل 5 عناصر من القوات الموالية لحفتر

عناصر تابعة للقوات الموالية لحفتر في مدينة بنغازي (أ ف ب)

قتل 5 عناصر من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في هجوم لمسلحين إسلاميين شرقي ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحفتر.

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3- هجوم إرهابي شرقي السعودية

قوات الشرطة السعودية تتفقد موقع الحادث (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين إثر تعرض دورية أمنية لاعتداء إرهابي بحي المسورة بالقطيف شرقي المملكة.

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4- التحالف العربي يقصف مواقع للمليشيات في اليمن

القوات الموالية للشرعية في مدينة تعز - أرشيفية (أ ف ب)

نفذ طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بمحافظات عمران وصعدة والجوف شمالي اليمن.

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5- مقتل مراسل "روسيا اليوم" وضابط سوري بنيران "داعش"

عنوان الصورة: العسكريون الروس في قاعدة طرطوس البحرية - أرشيفية (أ ف ب)

قتل أحد المراسلين الحربيين لقناة "روسيا اليوم" وضابط في القوات الحكومية السورية بنيران تنظيم "داعش" بريف حمص الشرقي.

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