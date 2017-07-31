10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات الروسية - الأمريكية" لن تشهد تحسنًا قريبًا، وقال وزير الشئون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أن علاقات بلاده الدبلوماسية مع سوريا لم تنقطع أبدًا، وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض بلاده محاولات قطر تسييس موضوع الحج، وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حول الحرم القدس بأن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ضمان أمن إسرائيل".

1- بوتين: العلاقات "الروسية-الأمريكية" لن تتحسن قريبًا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات الروسية - الأمريكية" لن تشهد تحسنًا قريبًا، على الرغم من جهود موسكو في هذا الإطار".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- وزير خارجية تونس: علاقاتنا مع سوريا لم تنقطع أبدًا

وزير الشئون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي - أرشيفية

أكد وزير الشئون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أن علاقات بلاده الدبلوماسية مع سوريا لم تنقطع أبدًا، مضيفًا: "الرئيس السابق المنصف المرزوقي قام بقطع العلاقات دون تفعيلها رسميًا حسب إتقاقية فيينا؛ والتي بموجبها يتم إعلام منظمة الأمم المتحدة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- الجبير: نرفض محاولة قطر تسيس موضوع الحج

وزير الخارجية السعودي خالد الجبير في القاهرة في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض بلاده محاولات قطر تسييس موضوع الحج قائلا: "إن المملكة تبذل جهودا كبيرة من أجل تنظيم رحلات الحج ولا تقبل أن يكون هناك تسيس في منظومة الحج فهذه مشاعر مقدسة وواجبات على كل مسلم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- سفير السعودية لدى مصر: أبواب الحرمين مفتوحة لجميع المسلمين

سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان - أرشيفية

نفى سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، ما تحاول قطر ترويجه من استخدام المملكة لموسم الحج للضغط على قطر لتنفيذ مطالب دول المقاطعة، مضيفًا: "ما تدعيه قطر عارٍ تماماً عن الصحة وأبواب الحرمين مفتوحة لجميع المسلمين".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- ملك البحرين: دول المقاطعة الأربع قدمت الشهداء في معركتهم ضد الإرهاب

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين إن بلاده "تقف صفا واحدا مع شقيقاتها في كل ما تتخذه من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر"، مضيفًا: "بقاء دولنا العربية قوية ومتماسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها، ودول المقاطعة الأربع قدمت الشهداء في معركتهم ضد الإرهاب".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- قرقاش: استهداف الحوثيين لميناء المخا باليمن "عمل إجرامي"

عنوان الصورة: وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، استهداف ميليشيات الحوثيين لميناء المخا عبر قارب مفخخ عمل إجرامي تجاه العمل الإغاثي والمساعدات الإنسانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7-نتنياهو عن أحداث القدس: رئيس الوزراء هو المسؤول عن أمن إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار التراجع عن الإجراءات التي كانت اتخذتها إسرائيل حول الحرم القدس في وقت سابق من الشهر الجاري بأن "رئيس الوزراء هو الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8-العاهل المغربي: لا أثق في عدد من السياسيين المغاربة

رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيدف (يمينًا) والعاهل المغربي الملك محمد السادس (يسارًا) في موسكو في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

قال العاهل المغربي محمد السادس في خطاب، ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم، إن "الأمور عندما لا تسير كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه"، مضيفًا: "لا أثق في عدد من السياسيين المغاربة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- رئيس حزب القوات اللبنانية: يستحيل قيام دولة فعلية في وجود "حزب الله"

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع - أرشيفية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الخلاص من جيب النصرة على الحدود بين لبنان وسورية، نتيجته إيجابية بالمطلق، لكن مشكلة لبنان الأساسية، هي تأخر قيام دولة فعلية، معتبرًا أنه طالما حزب الله موجود بالشكل الذي هو فيه، من سابع المستحيلات أن تقوم دولة فعلية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10-سفير أمريكا باليمن: واشنطن تدعم خطة الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة

السفير الأمريكي للولايات المتحدة في اليمن ماثيو تولير - أرشيفية

أعرب السفير الأمريكي للولايات المتحدة في اليمن ماثيو تولير عن دعم بلاده الكامل لخطة الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة. وأضاف: "واشنطن ستقوم بجهود كبيرة برعاية الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع اليمني للوصول إلى طاولة الحوار".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا