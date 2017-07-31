تخصيص 107 ملايين جنيه لصندوق الإغاثة في شمال سيناء

العريش - (أ ش أ)

أكد مدير عام التضامن الاجتماعي في شمال سيناء منير أبو الخير، أن صندوق الإغاثة الذي تم إنشاؤه في المحافظة؛ بهدف تلبية متطلبات أسر الشهداء والمصابين والنكبات التي تحدث للمواطنين العاديين جراء عمليات الحرب على الإرهاب، يعد الثاني على مستوى الجمهورية، والأول في وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وأشار مدير عام التضامن الاجتماعي - في تصريحات خاصة، اليوم /الأحد/ - إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء صندوق الإغاثة بجهود محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، بالتنسيق مع لجنة إعمار سيناء برئاسة مستشار الرئيس للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب.

وقال إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على صندوق الإغاثة في المحافظة برئاسة اللواء حرحور، والذي يضم عددا من المختصين والمعنيين.. مضيفا أنه بعد تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين سيتم ضم بعضهم إلى لجنة الصندوق لإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بصرف الإعانات العاجلة لأسر الشهداء والمصابين وصرف التعويضات للحالات التي لم تشملها القرارات الوزارية في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق الإغاثة في المحافظة اعتبارا من شهر أبريل عام 2016، حتى تم إقراره والموافقة عليه في أكتوبر الماضي.. وتم البدء بمبلغ 27 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، أضيف إليها مبلغ 30 مليونا من وزارة المالية، وأخيرا مبلغ 50 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) لدعم مجالات عمل وأنشطة الصندوق، وجاري توفير مبالغ أخرى لدعم الصندوق من بعض الجهات.