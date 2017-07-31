خالد عكاشة: منصب نائب وزير الداخلية لمكافحة الإرهاب "مثار جدل"

كتب - محمد شعبان:

اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، أمس السبت.

وجاء ضمن الحركة تعيين اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط الأسبق بمنصب نائب الوزير لإدارة مكافحة الإرهاب.

وكان "حماد" قد أُحيل إلى المعاش عقب بلوغه السن القانونية قبل عودته بقرار من رئيس الوزراء عقب استحداث الإدارة الجديدة، حسب مصادر مطلعة.

العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أكد أنه تواصل مع قيادات وزارة الداخلية حول ذلك المنصب، مؤكدا: "هناك تضارب في هذا الخبر لدى القيادات".

وأضاف "عكاشة" - خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية الغد الاخبارية، أنه لا يوجد نائبا لوزير الداخلية، بل يقتصر الأمر على المساعدين، لافتا بأن هذا التوصيف غير موجود داخل الهيكل الوظيفي للوزارة.

وتابع: "هذه الدرجة الوظيفية تحتاج إلى قرار جمهوري"، مشيرًا إلى أنه تم تعيين نواب لوزير الداخلية خلال فترات تاريخية بوقائع بعينها حيث "يصدر قرارًا جمهورياً بتعيين أشخاص في هذا المنصب".

وقبل ساعات من اعتماد حركة التنقلات، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية عرض تقريرًا حول آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية، والعمل على التواجد الشُرَطي الفعال في المدن والطرق والمحاور، مع التركيز على القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين وحياتهم اليومية.