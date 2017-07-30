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مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس
-
الخميس 17 أغسطس 2017 11:45 مساءً
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:42 مساءً
10 تصريحات × 24 ساعة
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:42 مساءً
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:42 مساءً
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني
-
الخميس 17 أغسطس 2017 11:41 مساءً
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:41 مساءً
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:41 مساءً
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:33 مساءً
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:30 مساءً
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية
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الخميس 17 أغسطس 2017 11:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ستاد العرب - لقاء مع دييجو جارزيتو مدرب المريخ عقب الفوز على نفط الوسط وحديثه عن حسام غالي
فيديو
ON Sport
الأحد 30 يوليو 2017 11:55 مساءً
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