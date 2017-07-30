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البطولة العربية| المريخ السوداني يفوز على نفط الوسط العراقي

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البطولة العربية| المريخ السوداني يفوز على نفط الوسط العراقي البطولة العربية| المريخ السوداني يفوز على نفط الوسط العراقي

التحرير

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نجح فريق المريخ السوداني في تحقيق الفوز على نظيره نفط وسط العراقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

أحرز هدفي المريخ محمد عبدالرحمن وكليتشي أوسونوا في الدقيقتين 22 و88، بينما أحرز هدف نفط الوسط زياد أحمد في الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

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واحتل المريخ، بذلك الفوز وصافة المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، في حين تراجع النفط العراقي إلى المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وغادر الفريقان، البطولة العربية، إلى جانب الهلال السعودي، في حين تأهل الترجي التونسي، من هذه المجموعة.

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التحرير

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