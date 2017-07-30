أمين "الأعلى للثقافة": مصر لديها شباب واعٍ وعلينا العمل من أجل نهضته

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد دكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن "من يملك شباباً واعياً فقد امتلك الخير كله، ونحن في مصر لدينا شباب واع وواعد، وعلينا أن نعمل معاً من أجل نهضته واستثمار وتوجيه فكره وطاقته لما فيه تقدم ونماء الوطن".

جاء ذلك في كلمته مساء اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "دور الشباب في الإصلاح الثقافي .. مصر بشبابها أقوى"، بمشاركة 250 شابا وفتاة من المبدعين من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية والرموز الفكرية، والذي ينظمه أمانة المؤتمرات ولجنة ثقافة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقال ربيع، إن "هذا اليوم يجب أن يسجل في تاريخ مصر حيث نجتمع من أجل الوطن والشباب هو عصب الأمة وقلبها النابض وجيشها المجاهد وسيفها المهند وهو أساس التقدم وكل المستقبل"، وحث الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الشباب على تقديم كل ما يملك من طاقات وإبداع في مختلف الميادين والمجالات ومن خلال هذا المؤتمر من اجل خدمة ونهضة مصر وسيجد منا كل الدعم والترحاب ونشيد بكل من يعمل من أجل نهضة الشباب.

وأعرب، عن أمله في أن يكلل هذا المؤتمر بتوصيات ومقترحات بناءة كفيلة بتفعيل دور الشباب، داعياً الشباب إلى أن يقرن القول بالفعل والوعد بالتنفيذ مع الثقة في الله أولا ثم في نفسه وفي وطنه.

كان وزير الثقافة حلمي النمنم افتتح أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أنه "لا بديل لنا إلا أن تنتصر في الحرب ضد الإرهاب والفساد اللذين يهددان وجود مصر وحاضرها ومستقبلها"، لافتا إلى أن "سلاحنا الفعال في مواجهة هذين العدوين هو الشباب، فهم حاضر ومستقبل الوطن وهم عدته وعتاده وأمنه وأمانه".

وأوضح وزير الثقافة أن "الإرهاب ليس العدو الوحيد لمصر ولكن الفساد الذي عشش في حياتنا على مدى أكثر من 4 عقود، وعدم الإنتاج وتراجع معدلات التنمية والجهل والتخلف، والاعتماد على الغير .. كلها تحديات حقيقية يجب أن نواجهها بكل قوة بالاعتماد على شبابنا".