نائب رئيس حزب الوفد: موقف "البدوي" بترشيح السيسي لولاية ثانية "فردي"

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس حزب الوفد، إن تصريحات الدكتور السيد البدوي، بتأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية "مصادرة مسبقة" -على حد قوله.

وأضاف داوود، في تصريح لمصراوي، الأحد، أن "الهيئة العليا للحزب لم تجتمع ليتبين موقف الوفديين الحقيقي من تأييد الرئيس ونسبة الموافقة على القرار من عدمها".

وتابع: "جرى العرف في حزب الوفد على عدم الإعلان عن أي قرار يمس الحزب إلاّ بعض اجتماع هيئته وفي حالة تصريحات البدوي فهي لا تمثل كل أعضاء الوفد".

وكان البدوي، رئيس حزب الوفد، قال خلال لقائه الشهري الأول بشباب الإعلاميين أمس، إن الحزب لن يكون له مرشح من أبنائه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأنه سيدعم بترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف البدوي، "جميعنا نسعى لمصلحة مصر، وحزب الوفد ليس معارضًا، فطالما لا وجود لحزب حاكم فلا يوجد معارضة، ونحن نحرص على إبداء وجهة نظرنا سواء اتفقنا او اختلفنا مع غيرنا فنحن نعمل من أجل الوطن ولتثبيت مفاصل الدولة المصرية".

إلا أن داوود أبدى رفضه لتصريحات "البدوي" بأن الوفد ليس حزب معارض، قائلًا: "الوفد معارض لمنتج سياسات فاشلة من أي حكومة تنتهك الدستور وحقوق الإنسان، والإشارة إلى أن الحزب ليس معارض من الخطر بمكان حيث سيخلق ذلك معارضة جديدة في الشارع، علاوة على تجريد الوفد من مضمونه المعارض".

وعن حديث البدوي عن خلو الساحة من المعارضة لعدم وجود حزب حاكم، قال داوود، بأن تحالف "دعم مصر" هو الظهير السياسي والبرلماني للحكومة، وهو ما يجعل المعارضة حاضرة وبقوة على الساحة في مواجهة ارتفاع الأسعار والفشل والقمع.