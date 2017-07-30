خيري رمضان يهاجم شيرين عبد الوهاب: خليتي اسم مصر مش لطيف أمام التوانسة (فيديو)

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هاجم الإعلامي خيري رمضان المطربة شيرين عبد الوهاب؛ بسبب تصريحاتها الأخيرة عن دولة تونس، والتي قالت فيها: «ابنتي بتقول على تونس، بقدونس والاتنين واحد»، قائلاً: «وضعتينا في مأزق، وخليتي اسم مصر مش لطيف أمام التوانسة».

وقال خلال برنامج «آخر النهار » المذاع على فضائية «النهار»: «شيرين اعتبرت تصريحاتها لجمهور مهرجان قرطاج دعابة، ولكنها ليست في محلها، والكثيرون طالبوا شيرين بالاعتذار، وطالبوا السفير المصري بتقديم اعتذار رسمي»، متابعًا: «هذه التصريحات لا تليق، فلا يجوز التهريج في أسماء الدول، ولا يجب السخرية من الدول».

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وعن هجوم شيرين على المطرب عمرو دياب، قال «رمضان»: «مش هتقدري تاخدي حاجة من شعبية عمرو دياب، فهو أسطورة نجاح وتربي جيلين من الشباب على أغانيه، ولازم خناقتنا تكون في غرف مغلقة».