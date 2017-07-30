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إعلان مشروع «سكن مصر» خلال أسبوعين (فيديو)

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إعلان مشروع «سكن مصر» خلال أسبوعين (فيديو) إعلان مشروع «سكن مصر» خلال أسبوعين (فيديو)

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قال الدكتور هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة طرحت عدد كبير من الأراضي للمواطنين والمستثمرين، وتنقسم لشقين، الأول: للمواطنين المصريين الذين يرغبون في بناء «برج» أو «فيلا» خاصة بهم، حيث تم طرح 24024 قطعة أرض في جميع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها أراضي إسكان اجتماعي، تتراوح مساحتها بين 200 و300 متر، تكفي لبناء برج سكني فقط.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أن تلك الأراضي بها بعض الشروط من أجل الحصول عليها؛ لأنها مدعومة من الدولة، ويشترط أن يتملك تلك القطعة أن لا يكون قد حصل على قطعة أرض من الإسكان أو شقة من الدولة في وقت سابق، ويتراوح سعر المتر في القطعة من 1000 لـ 1170 جنيهًا في المناطق المميزة.

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وأشار إلى الشق الثاني وهو: تخصيص 86 قطعة أرض للمستثمرين من أجل إنشاء مشروعات أو كمبوند سكني أو أي مشروع استثماري، ويتم تحديد السعر للمستثمر، موضحًا في الوقت ذاته أن الوزارة ستعلن مشروع «سكن » خلال أسبوعين.

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