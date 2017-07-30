خادم الحرمين يستضيف ألفًا من أسر شهداء الجيش والشرطة لأداء الحج

القاهرة - (أ ش أ)

أكد السفير السعودي بجمهورية مصر العربية أحمد القطان، أن خادم الحرمين الشريفين أمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج هذا العام تقديرًا منه لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن أوطانهم.

وأضاف القطان، في تصريحات خاصة مع الإعلامي "عمرو أديب" بقناة " أون تي في"، اليوم الأحد - أنه سيتم استضافة ألف من أسر الشهداء الفلسطينيين 500 من قطاع غزة و 500 من الضفة الغربية، لافتًا إلى أن هذا الأمر له سنوات عديدة ولكن هذه السنة أضاف الملك ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، أكد القطان أن النظام القطري بدأ في الكذب على شعبه من خلال ادعاءات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يسمع في يوم من الأيام منذ أن أسس الملك عبد العزيز دولة السعودية أن منعت السعودية أحد من الحج.

وأوضح أنه مهما كانت الاختلافات السياسية بين السعودية وأي دولة في العالم لم تقم السعودية بمنع حجاجها، وخير دليل على ذلك دولة إيران فهي تعادي المملكة العربية السعودية وأن أفواج الحجاج الإيرانيين بدأوا يتوافدون، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الإيرانيين قد يصل هذا العام إلى أكثر من 80 ألف حاج .

وأشار إلى أن مسألة تدويل الحج، عندما يأتي من دولة كإيران ليس الأمر بغريب ولكن أن تأتي من دولة خليجية شقيقة فإن كلمة "عار" قليل عليها، مشددا على أن المملكة العربية ستبقى تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وأوضح أن شعب قطر لا علاقة له بما يقوم به نظامه الحاكم، مؤكدا أن جميع الجهات في المملكة العربية السعودية لديها تعليمات مشددة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتقديم كل الخدمات إلى كافة الحجاج من كل دول العالم وبينهم الحجاج القطريين .

وأضاف "لا تزال الفرصة قائمة أمام قطر للعودة إلى صوابها"، داعيا السلطات القطرية بأن يعودوا إلى الحضن العربي ..لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدول المقاطعة لن تتراجع عن مطالبها.