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النيابة الإدارية تحقق في واقعتي "تعذيب الأقصر" و"مستشفى الإسماعيلية"

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحقق في واقعتي "تعذيب الأقصر" و"مستشفى الإسماعيلية"

11:18 م الأحد 30 يوليو 2017

المستشارة رشيدة فتح الله

القاهرة - (أ ش أ):

أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله، بفتح تحقيق عاجل حول صحة مقطع تم تداوله يوم الجمعة الماضي، لعدد من الفتيات الصغيرات وهن يروين ما تعرضن له من تعذيب وضرب ترك آثاره على أجسادهن بدار أيتام "الشمس المشرقة" بمحافظة الأقصر من قبِل إحدى مشرفات الدار.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - في بيان مساء الأحد - إن رئيس هيئة النيابة الإدارية أمرت أيضا بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالإسماعيلية حول ما تم تداوله الخميس الماضي، بشأن مقطع فيديو يوضح استغاثة والد طفلة رضيعة من تعنت المسئولين بمستشفى الإسماعيلية الجامعي، ورفضهم دخول طفلته والتي تبلغ من العمر تسعة أشهر إلى وحدة الرعاية المركزة رغم معاناتها من نزيف بالمخ؛ مما ترتب عليه تدهور حالتها ووفاتها في اليوم التالي لنشر مقطع الفيديو.

يأتي ذبك في ضوء متابعة النيابة الإدارية المستمرة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما قد يشكل مخالفة أو شبهة فساد مما تختص به النيابة الإدارية ولائيًا؛ تمهيدًا لإحالته للتحقيق أمام النيابة.

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Asha

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