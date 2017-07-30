​سامح شكري يعود القاهرة بعد المشاركة في مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، سامح شكري وزير الخارجية قادمًا من العاصمة البحرينية المنامة عقب المشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية والبحرين والإمارات.

واجتمع كل من سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ووزير خارجية السعودية، عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، للتشاور والتنسيق حول الأزمة القطرية للمرة الثانية.

وكان الاجتماع الأول عقد في القاهرة، في 5 يوليو الجاري.

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه لا يوجد أي نوع من التفاوض على المبادئ والمطالب للدول الأربع العربية، والوصول إلى تنفيذ بعض أو جزء والوصول إلى نقاط توافق أمر لا يؤدي إلى تحقيق الغرض بشكل كامل، مضيفا: "أن هذا التنفيذ يقتضي وضع آليات يتم من خلالها تنفيذ هذه المطالب والمبادئ".

وتابع "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بعد انتهاء اجتماعهم في المنامة، اليوم الأحد: "هذه الآليات لابد أن تكون كاملة وتؤدي الغرض وتشارك في وضعها ومراقبة تنفيذها الدول الأربع ودول أخرى فاعلة لضمان الشفافية والحيادية لكل ما يحقق مصالح الدول العالم والمنطقة".

وأكد أن البيان الصادر في القاهرة لم يهدر الشروط الـ13 التي تقدمت بها الدول الأربع، قائلا: "الرجوع إلى البيان ومنطوقه يؤكد ذلك، بل صاغ البيان المبادئ الستة التي اعتمدت من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله المواجهة الكاملة للإرهاب، كما أعاد التأكيد على أن مطالب الدول الأربع ثابتة ولا حيد عنها وضرورية بكافة عناصرها حتى تكون قطر ملتزمة بتناول تلك المطالب".

وشدد شكري على أن نطاق الحوار يشمل الآليات التنفيذية لتحقيق المباديء والشروط، فالحوار ليس له نطاق مطلق أو نطاق غير محدد بل يرتبط بالتنفيذ الكامل للمباديء والمطالب التي تقدمت بها الدول الأربع.