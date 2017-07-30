​بالصور - رئيس جامعة بورسعيد يشهد احتفالية تخرج طلاب كلية التجارة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، احتفالية تخرج طلاب كلية التجارة للعام الجامعي 2016 - 2017، وذلك بأحد القاعات الكبرى بحي المناخ.

​ووزع "شاهين" شهادات التخرج علي الخريجين الجدد، متمنيًا لهم التفوق في حياتهم العملية والشخصية وتحقيق كافة أحلامهم، مؤكدا على أن باب مكتبه سيظل مفتوحا لهم كأب وأخ أكبر لتقديم النصح والإرشاد ومد يد العون إليهم في أي وقت.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب ببذل قصارى جهدهم لكي يستفيد الوطن من علمهم وحماسهم وطموحهم وآرائهم الشبابية في ظل اهتمام وحرص الدولة بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، علي المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع.

حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور فاتن مزروع ، عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور جلال سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.