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عمال السويس للصلب يواصلون اعتصامهم للمطالبة بزيادة الأرباح

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عمال السويس للصلب يواصلون اعتصامهم للمطالبة بزيادة الأرباح عمال السويس للصلب يواصلون اعتصامهم للمطالبة بزيادة الأرباح

يواصل المئات من عمال شركة السويس للصلب بمنطقة عتاقة الصناعية اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن العمل داخل مقر الشركة، بعد فشل المفاوضات أمس بين العمال وبين رئيس الشركة، لرفضه مطالب العمال.

من جانبهم أكد العمال أنهم مستمرون فى الإضراب والاعتصام داخل المصنع برغم قرارات الإدارة بالأمس، بمنع صرف وجبات الإفطار لهم، وإيقاف الرواتب، وإيقاف 12 منهم، وتحويلهم للتحقيق بتهمة تحريض العمال.

وأشار العمال إلى أنهم مستمرون فى الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، والتى تتضمن 10 بنود أهمها "زيادة بدل المخاطر، وصرف الأرباح المتأخرة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وصرف الحافز".

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