فرج عامر: نرحب بالتحكيم المصري في مواجهة الأهلي ماعدا هذا الثنائي

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قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن ناديه لم يطلب إسناد مباراة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أى أزمة في إدارة طاقم مصري للقاء.

وأضاف عامر، خلال تصريحاته اليوم الأحد، لبرنامج «ملعب ميجا FM»، أن ناديه يرفض فقط إسناد المباراة للحكمين سمير محمود عثمان، وإبراهيم نور الدين، مشيرًا إلى أن فريقه غير محظوظ معهما، وأنه سيخطر اتحاد الكرة برغبته.

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وتحدث رئيس النادي السكندري عن صفقات سموحة في الميركاتو الصيفي الحالي، موضحًا أنه لا ينقصه سوى التعاقد مع مهاجم إفريقي، بعدما نجح في ضم عدد جيد من اللاعبين.