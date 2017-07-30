التعليم: تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "التعليم أولًا" لتدريب 16 ألف مُعلّم

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد المصرى رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، إن برنامج "التعليم اولًا" الذي يتم تنفيذه بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال يوليو الجاري، يهدف إلى تنمية مهارات مُعلمي المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، بعدد 16 ألف مُعلم علوم ورياضيات ولغة الإنجليزية ورياض الأطفال بـ721 مدرسة.

وأضاف، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من تدريب المرحلة الأولى من البرنامج بعدد 5000 متدرب من المشروع من مُعلمى المدارس الرسمية بجميع قطاعات الجمهورية، مضيفًا أنه قد بدأت المرحلة الثانية بدءًا من يوليو الجاري، حيث تم تدريب 1040 مُعلم لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية وستستمر هذه المرحلة حتى بداية العام الدراسى 2017-2018.

وأشار المصرى إلى الانتهاء من تدريب جميع مديرى المدارس التجريبية للغات بالمديريات التعليمية على مهارات الإدارة وعددهم 47 مدير إلى جانب 36 مدرب معتمد (TOT).

وفى هذا السياق، أكدت نهلة هيكل مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات، أن التدريب يتم على أعلى مستوى، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة دوليًا من جامعة فلوريدا الأمريكية.

ومن جهته، صرح الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة "التعليم أولًا" بأنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المؤسسة والأكاديمية المهنية للمُعلمين؛ لحصول المُعلمين على تدريب "التعليم أولًا" كشرط أساسي للترقي بالمدارس الرسمية للغات.

يذكر أنه يتم تنفيذ البرنامج بالاشتراك بين قطاع الخدمات والأنشطة (الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية)، والإدارة المركزية للتدريب، والإدارة العامة للمدارس الرسمية، ومؤسسة التعليم أولًا.