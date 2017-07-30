مدحت العدل: "مؤتمرات الشباب من الأمور الإيجابية التي تحدث في بلدنا"

كتبت- نسمة فرج:

قال الشاعر مدحت العدل، إن "جيل الشباب هو من قرر صناعة التاريخ في ثورة 25 يناير2011 وذلك باعتراف الأجيال السابقة".

وأضاف العدل، في كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "دور الشباب فى الإصلاح الثقافى.. مصر بشبابها أقوى"، أن "منّ يثور دائما هو الشباب ولكن لابد أن يكون لهؤلاء الشباب أب شرعي وهم المناضلين القدامى".

وأوضح أن "مؤتمرات الشباب من الأمور الإيجابية التي تحدث في بلدنا وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

ويشارك فى المؤتمر 250 فتاة وشاب من المبدعين من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى عدد من الرموز الفكرية.

وتنتقل الفعاليات اعتبارا من اليوم الثانى للمؤتمر الموافق الاثنين 31 يوليو وحتى الخميس 3 أغسطس 2017 إلى قصر ثقافة الأقصر بمحافظة الأقصر.

ويتضمن المؤتمر عقد خمس جلسات عامة يحاضر بها عدد من الرموز الثقافية وشباب المثقفين؛ تتضمن موضوعات: قضايا التواصل الثقافى بين الأجيال؛ المواجهة الثقافية لظاهرة العنف والتطرف؛ الفن كقوة ناعمة، الثقافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات، دور الشباب فى حماية التراث الوطني.

وتختتم فعاليات المؤتمر فى السادسة من مساء الخميس الموافق 3 أغسطس 2017 بقصر ثقافة الأقصر؛ بإعلان نتائج وتوصيات المؤتمر.

ويساهم فى تنظيم المؤتمر عدد من القطاعات التابعة لوزارة الثقافة من بينها الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز الثقافى القومى دار الأوبرا المصرية، وجامعة جنوب الوادي، كما ساهم فى التنظيم شباب فريق مبادرة بلدنا التطوعي.​