تعرف على خطة الحكومة لموسم الحج

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا استعدادًا لموسم الحج هذا العام، مؤكدًا استمرار التنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن توفير كافة الخدمات وإمكانيات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأمر رئيس الوزراء، بالاعتناء بالأمور المتعلقة بالتسكين والانتقالات وأداء المناسك والخدمات الصحية وغيرها، والعمل علي تقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، عبر التعاون والتنسيق مع السلطات داخل المملكة العربية السعودية المعنية بهذا الأمر.

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وعلى هامش الاجتماع الذى حضره مسؤولى كل من الأوقاف، والصحة، والتضامن اﻻجتماعى، والسياحة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، وجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر، وتنفيذ برامج لتوعية الحجاج بخطوات رحلة الحج، مؤكدا، ضرورة زيادة عدد الأطباء والصيادلة ضمن البعثة الطبية، وإقامة غرفة عمليات فى القاهرة، تكون على تواصل دائم ومستمر، مع مسئولى البعثة المصرية، للاطمئنان على كافة أحوال الحجاج المصريين.