بروتوكول تعاون بين الأوقاف والآثار بشأن صيانة المساجد الأثرية

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، اجتماعًا بمسؤولى الآثار؛ تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون شامل بين وزارتي الأوقاف والآثار بشأن صيانة جميع المساجد الأثرية.

وأكد الوزير أن الاجتماع بهدف سرعة إنهاء الأعمال المطلوبة بمسجدي الرفاعي والإمام الشافعي، وحصر وتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية.

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جاء ذلك بحضور كل من، المهندس سمير الشال رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، و سعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، والمهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والشيخ محمد البسطويسي مدير إدارة المساجد الأثرية.