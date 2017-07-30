بكري يدعو إلى سحب الجنسية من الإرهابيين (فيديو)

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علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تقدمه بمشروع قانون لسحب الجنسية من الإرهابيين، موضحًا أنه تقدم به من فترة ماضية، لكن الحكومة رفضت مناقشته؛ بحجة أن القانون المصري يمنع سحب الجنسية.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أنه يسعى لسحب الجنسية من المصريين المتورطين في قضايا الإرهاب، الذين تمت إدانتهم بشكل نهائي، معبرًا عن أمنيته أن تناقش هذا القانون، إذ أنه سيكون عقابًا رادعًا لكل منْ ارتكب الجرائم الإرهابية في حق الشعب المصري.

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وتابع : من يُسحب منه الجنسية سيعامل معاملة الأجانب في مصر ولن يكون له أي حقوق، كما أنه سيكون تحت المراقبة، وقد تستطيع الدولة إخراجه من مصر، مضيفًا: «ويروح في أي حتة.. قطر أولى بيه».