«الصحفيين»: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء الجدد أسبوعًا

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قرر نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة للأعضاء الجدد الذين تم قيدهم خلال الشهور الماضية، وذلك لمدة أسبوع.

جاء ذلك خلال مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أثناء مناقشة ملفات الأعضاء وأزمة المواقع المحجوبة، ومناقشة مشاكل الصحف الحزبية.

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شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وكيل النقابة، ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة، وأبو السعود محمد ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل وجمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد من أعضاء مجلس النقابة.