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رابطة ألتراس أهلاوى تصل الغردقة وسط تعزيزات أمنية

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رابطة ألتراس أهلاوى تصل الغردقة وسط تعزيزات أمنية رابطة ألتراس أهلاوى تصل الغردقة وسط تعزيزات أمنية

وصل إلى مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، رابطة ألتراس أهلاوى ومشجعو النادى الأهلى لحضور مباراة الزمالك والأهلى فى القمة الأفريقية لأندية أبطال الدورى، رغم تأكيد مديرية أمن البحر الأحمر على عدم دخول أى مشجعين إلى المباراة، تنفيذا لتعليمات الاتحاد الأفريقى لإقامة المباراة بدون جمهور.

وكانت رابطة مشجعى الأهلى والتى وصلت إلى الغردقة فجر اليوم فى قرابة 15 أتوبيسا للتأكيد على حضور المباراة، رغم تحذيرات وتعليمات الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر فى منع الجماهير من دخول الإستاد.

وفى سياق متصل، قامت إدارة المرور بالغردقة بإغلاق الطريق الساحلى من نقطة كمين البوابة الشمالية حتى مدخل الجونة وتحويل حركة مرور السيارات إلى الطريق الدائرى الأوسط، بعيدا عن خط سير الإستاد وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بنشر الأكمنة والتشكيلات الخاصة بالأمن المركزى، لمنع دخول أى جمهور وعمل لجان ونقاط تفتيش على الطريق المؤدى إلى الإستاد، والذى يقع بمنطقة الجونة على بعد 30 كيلو شمال مدينة الغردقة.

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