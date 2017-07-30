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نبيل فاروق: مصر تملك 114 شخصا خارقا

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نبيل فاروق: مصر تملك 114 شخصا خارقا نبيل فاروق: مصر تملك 114 شخصا خارقا

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 قال الدكتور والروائي نبيل فاروق، إن تمتلك أشخاص أسماهم بـ«الخارقين» وعددهم 114 مواطنًا، مطالبا بإخضاعهم للدراسة.

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وتحدث فاروق في برنامج «بصراحة» مع الإعلامي يوسف الحسيني على «نجوم إف إم»، يوم الأحد، عن رواية «رجل المستحيل» والأعمال المخابراتية: «كتابة العمل المخابراتي تستلزم وجود خبرة ودراية كبيرة جدًا؛ لأن الملف المخابراتي هو سهل ممتنع، لكن ما يحدث الآن هو أن الكاتب والمخرج لا يمتلكان الدراية الكاملة بشأن نوعية تلك الأعمال، وبالتالي لا يفهم كيف تتم تلك الأمور على النحو المضبوط».
 
وأضح أن كل المسلسلات المخابراتية الأخيرة بها أخطاء فادحة وليست صحيحة، وتخلط بين جهاز المخابرات وجهاز أمن الدولة.

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