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انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة

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مصراوي Masrawy

انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة

08:55 م الأحد 30 يوليه 2017

انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة

اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة

بيروت - (أ ش أ):

انتهت، مساء الأحد، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة الذي دخل حيز التنفيذ بإشراف الصليب الأحمر والأمن العام في لبنان.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة إن الصليب الأحمر تسلم رفات عنصرين من حزب الله قتلا في جرود عرسال من وادي حميد، ووصل بهما إلى عرسال، حيث ستنطلق إلى مقر لواء المشاة التاسع في اللبوة بمواكبة الأمن العام اللبناني.

وأضافت أنه انطلقت رفات عنصرين آخرين من حزب الله من وادي الخيل باتجاه يونين، حيث سيستقبلها أهالي المنطقة، ثم تتوجه إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك لمطابقة فحوص الحمض النووي.

وتابعت أن رفات العنصر الخامس موجودة لدى جهة أخرى غير جبهة النصرة، ويجري العمل على تسلمها وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد هويتها.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار شملت إطلاق سراح المعتقلة السورية في السجون اللبنانية مي علوش التي تم القبض عليها من قِبل الأمن العام اللبناني، لافتة إلى أن هذه المعتقلة تم تسليمها إلى جبهة النصرة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة تشمل تسليم رفات خمسة عناصر لحزب الله مقابل رفات تسعة عناصر من جبهة النصرة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل إطلاق سراح أسرى حزب الله الثمانية تباعًا مع مغادرة كل مجموعة من مسلحي جبهة النصرة ومدنيين من النازحين السوريين إلى إدلب بسوريا والتأكد من وصولهم سالمين.

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