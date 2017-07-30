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شروط المقاولون لبيع محمد فاروق للزمالك

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شروط المقاولون لبيع محمد فاروق للزمالك شروط المقاولون لبيع محمد فاروق للزمالك

التحرير

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أعلن محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن الشروط الموضوعة للموافقة على الاستغناء عن محمد فاروق لاعب الفريق للزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد عادل في تصريحات خاصة «للتحرير» أن نادي المقاولون طلب 15 مليون جنيه مقابل الاستغناء النهائي عن اللاعب، إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة من نادي عن صفقات سابقة والتي تصل قيمتها إلى 550 ألف جنيه.

وأضاف عادل: "من الممكن أن يكون هناك تفاوض علي المبلغ الحالي في سبيل الحصول علي لاعب من الزمالك ولكن لن يقل المبلغ بأي حال عن 10 ملايين جنيه".

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ولعب محمد فاروق صاحب الـ27 عاما في الموسم الماضي مع المقاولون 29 مباراة استطاع أن يسجل خلالهم 7 أهداف بالإضافة إلى صناعة 5 آخرين.

 

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التحرير

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