مران الأهلي| عودة السولية.. وفقرة خاصة تحت إشراف البدري

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة نصر حسين داي الجزائري بالبطولة العربية أمس الأول تدريبات استشفائية مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأشرف حسام البدري المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي على فقرة التصويبات بالمران، وقام البدري بتقسيم لاعبيه إلى عدة مجموعات خلال فترة التصويبات على المرمى.

وشهد المران انتظام عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق في تدريبات فريقه الجماعية، وكان السولية خرج من قائمة مباراة نصر حسين داي الجزائري بسبب الإصابة في ركبته.

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وواصل محمد نجيب ووليد سليمان لاعبا الفريق تدريباتهما التأهيلية على هامش المران، ويعاني وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني محمد نجيب مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهه نصف نهائي البطولة العربية المقرر قامتها أحد يومي الأربعاء والخميس القادمين حيث تقام غدًا الاثنين قرعة قبل نهائي البطولة العربية.