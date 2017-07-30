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إيناسيو يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في الزمالك: لهذا السبب «الأهلي بطل دائما»

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إيناسيو يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في الزمالك: لهذا السبب «الأهلي بطل دائما» إيناسيو يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في الزمالك: لهذا السبب «الأهلي بطل دائما»

التحرير

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كشف البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، عن كواليس آخر أيامه داخل القلعة البيضاء، على خلفية أزمته مع  رئيس النادي.

وقال «إيناسيو» في حوار تليفزيوني، بإحدى القنوات البرتغالية، أنه توجه للنادي يوم الأربعاء للاجتماع مع مرتضى، وحينما تذكر موعد المران الذي كان مقررا إقامته عصرًا، طلب الحصول على إذن رسمي بالغياب لحضور الاجتماع، لتجنب اتهامه بتعمد الفشل واعطاء النادي فرصة لفسخ التعاقد وفقًا للوائح. 

وتابع: «انتظرت وصول مرتضى منصور لكنه لم يحضر رغم تأكيده على الحضور، وقررت بعد ذلك الذهاب للمران، وأيقنت حينها أن هناك تعمد بعدم حضوري للمران».

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وأضاف: «قمت بإبلاغ السفارة البرتغالية في القاهرة بعد منعي من الخروج، واقترحت الاجتماع لتهدئة الأوضاع بين الطرفين والاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي».

واستكمل الخواجة، لم أكن أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، واستمراري في هذه الأجواء كان مستحيلًا، المشكلات كانت عديدة، والطموح غائب، فالنادي قام بتغيير 18 مدربًا في عامين ونصف فقط، و3 مديرين كرة في آخر 4 أشهر، بخلاف الأجهزة الطبية، وهذا ليس معقولًا».

وعن إمكانية عودته إلى للعمل مجددًا، قال إيناسيو، «مصر بها عقليات تختلف عن مرتضى منصور، فهو خارج المقارنة مع الآخرين، والنادي الأهلي بطل الدوري كل عام هناك تقريبًا بسبب التنظيم الذي يعمل به».

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التحرير

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